Духовно-просветительский центр открылся в Нижнем Тагиле

Центр предназначен для подростков и детей. Фото: администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле открылся духовно-просветительский центр Нижнетагильской епархии Русской православной церкви. На мероприятии присутствовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий и глава города Владислав Пинаев. Об этом сообщил портал Тагил.Лайф.

Возводить учреждение начали еще в 2019 году. Он расположился на Совхозной, 5Б. Деньги на строительство здания были выделены Нижнетагильской Епархией в рамках федерального гранта. Центр предназначен для подростков и детей.

- От всего сердца поздравляю тагильчан с официальным открытием духовно-просветительского центра – особенного места, где утверждается духовность и нравственность, сохранятся историческая память, народные традиции, которые служат основой общества и государственности, - отметил Владислав Пинаев.

В здании центра разместили библиотеку, два конференц-зала и кабинеты для творческих кружков. Школьники смогут приходить сюда после учебы и принимать участие в различных программах.

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