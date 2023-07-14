Мэр Екатеринбурга рассказал об изменениях в метро

Алексей Орлов. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

О технологическом обновлении в метро уральской столицы рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В частности, городские власти намерены установить современные входные турникеты на всех станциях метрополитена уральской столицы.

– Метро – популярный и крайне востребованный горожанами вид общественного транспорта, – отметил мэр города. – Установленное в 70-х годах оборудование морально устарело. Турникеты, безусловно, требуют замены. Это запрос самих жителей, запрос времени.

Модернизация входных турникетов стартует уже в этом году.

Так, к декабрю 2023 года первые турникеты будут установлены на станции метро «Площадь 1905 года». Затем поочередно на других станциях – «Геологической», «Проспект Космонавтов», «Ботанической», «Динамо», «Уральской», «Машиностроителей», «Уралмаш» и «Чкаловской».

По словам градоначальника, на замену устаревшему оборудованию придут высокотехнологичные распашные турникеты российского производств из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Устройства будут оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией. В случае необходимости пассажиры смогут разблокировать створки для комфортного прохода с багажом, колясками и так далее.

«Умные» аппараты смогут считывать банковские, транспортные и социальные карты, а также принимать жетоны. Также будет возможность оплатить проезд в метро по QR-коду.

– От функциональности турникетов зависит комфорт пассажиров, – сказал Алексей Орлов. – Поэтому предстоит большая работа по их модернизации в вестибюлях всех девяти станций метро. Инвестором проекта готов выступить «Сбербанк». Планируем завершить все работы к октябрю 2024 года.