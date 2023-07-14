В Свердловской области подешевели бананы

Продуктовая корзина потихоньку дорожает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на минувшей неделе подорожали овощи, входящие в традиционный борщевой набор. Так, например, теперь картофель и капуста стоят теперь в среднем 50,39 и 61,97 рубля за кило соответственно. То есть, картофель подорожал на 10,1%, а капуста стала дороже на 8,1%. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Также выросла в цене свекла, килограмм которой теперь строит 51,90 рубля, что на 2,2% больше, чем неделей ранее. А вот лук немного подешевел, кило которого сейчас в среднем торгуется по 60,71 рубля. Подешевели и бананы до 102,97 рублей за килограмм. Кроме того, доступнее для потребителей стали сосиски, сардельки, молоко и творог.

Стоимость говядины и свинины практически держатся на том же уровне. На 2,3% подорожала гречка – теперь кило стоит 101,25 рублей. Стало выше в цене водка и яблоки.