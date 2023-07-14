В Академическом до 6 августа перекроют дороги

Причиной перекрытий стало строительство трамвайной линии в районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом с 24 июля начнут перекрывать дороги. Причиной тому стало строительство трамвайной линии в районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- На закрытых участках будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Строительство трамвайных путей ведется с целью повышения транспортной доступности самого молодого района уральской столицы, - отметили в мэрии.

С 24 по 26 июля ограничения будут действовать по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина – от проспекта Павла Шаманова до улицы Краснолесья. Автомобили смогут объезжать участок по улицам Рябинина, Мехренцева и Чкалова. С 27 июля по 31 июля перекрытие произойдет по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина – от улицы Краснолесья до Академика Вонсовского. Объезд будет осуществляться по тем же улицам. С 1 по 6 августа перекроют движение от улицы Краснолесья до Академика Вонсовского.

Напомним, в Екатеринбурге улицу Антона Валека перекрыли на год. Движение будет ограничено до 15 августа 2024 года.

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