В big data Tele2 научили искусственный интеллект анализировать трафик на автодорогах

Фото: ООО «Т2МОБАЙЛ»

Мобильный оператор Tele2 разработал алгоритм для анализа пассажиропотоков на автодорогах. Новое технологическое решение на основе искусственного интеллекта позволяет проводить исследования на качественно новом уровне: не только определять участки дорог с максимальной нагрузкой, но и делать выводы о социально-демографических характеристиках транспортного потока. Разработка пригодится для планирования строительства транспортных развязок, рекламному бизнеса для поиска нужной аудитории, ретейлерам при открытии новых торговых точек.

Разработанный алгоритм превосходит традиционные методики проведения подобных исследований: опросы и наблюдение. В отличие от натурных исследований, при использовании больших данных исключены ошибки, связанные с человеческим фактором, анализ занимает меньше времени, данные оператора позволяют выделять и конкретизировать информацию о целевых аудиториях в конкретных локациях.

Сложность разработки такого решения на стороне телеком-оператора заключается в определении во всем массиве данных именно перемещений автомобилистов и соотнесении данных об их перемещении с картой дорог. Кроме того, для продуктивного использования решения необходимо было получить максимально точные прогнозы при одновременной необходимости получать данные в режиме реального времени.

Технологическое решение big data Tele2 повышает точность измерений благодаря:

– Получению азимута и расстояния от мобильного устройства до базовой станции за счет настроек оборудования.

– Алгоритмической составляющей, позволяющей получать более точные геокоординаты модельным способом с использованием в качестве эталона gps-координат.

– Расчета наиболее вероятного маршрута перемещения по графу автодорог с использованием алгоритмов поиска кратчайших путей на графе. При этом алгоритм оптимизирован с учетом больших объемов данных, поступающих на вход, и необходимости работать в режиме реального времени.

В итоге Tele2 получила расчет и визуализацию маршрутов движения по всей России. Алгоритм, разработанный в компании, позволяет находить участки дорог и понимать, какое количество людей проезжает по ним, а также понимать социально-демографические характеристики этой аудитории.

Разработанное решение актуально для рекламного бизнеса, поскольку позволяет определить, где находится наиболее высокая концентрация целевой аудитории рекламных сообщений. Кроме того, алгоритм решает задачи органов государственной власти: например, для планирования строительства транспортных развязок с учетом загруженности дорог. Решение Tele2 полезно при планировании развития розничных сетей. Компаниям в сфере ретейла полезно понимать, каким характеристикам соответствует пассажиропоток рядом с торговыми площадями, какому количеству людей потенциально интересно предложение

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