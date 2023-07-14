На заводе в Новоуральске произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана

Сейчас эксперты устанавливают причину произошедшего
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Уральском Электрохимическом Комбинате произошло ЧП. Утром 14 июля произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
- Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды, - рассказывают в отделе по связям с общественностью комбината.
Известно, что баллон был объемом один кубический метр. При его взрыве пострадал один человек. Сейчас эксперты устанавливают причину произошедшего. А в мэрии города обратились к горожанам.
- Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует, - заявили в правительстве города.
Также в «Росатоме», в состав которого входит комбинат, выступили с заявлением после ЧП на уральском заводе. Там заявили, что природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека.
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