Непогода продержится в области 14 и 15 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области ожидаются ливни, грозы и крупный град. Ветер будет достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили региональном ГУ МЧС.

Непогода задержится на Среднем Урале 14 и 15 июля. Свердловчан ждут сильные дожди, грозы, ливни, крупный град и усиленный ветер.

- В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, - отметили спасатели.

Ранее «КП-Екатеринбург» выяснила, что похолодание задержится в области на неделю.

- В ближайшие дни нарастания температуры воздуха по крайней мере до +30 градусов мы не видим, Погода будет вполне умеренная с довольно частыми осадками. В отдельные дни температура воздуха может подняться до +25 градусов. Но в течение 5-7 дней жары не ожидается, - прокомментировала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

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