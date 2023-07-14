Поисками мужчины занимались волонтеры и сотрудники полиции города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершились поиски 28-летнего мужчины. О местонахождении Егора Казанцева было неизвестно с 7 июля. Мужчину нашли живым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь, - рассказали волонтеры.

Поисками мужчины занимались волонтеры и сотрудники полиции города. При себе у мужчины не было телефона. Сестра, обратившаяся в органы, отметила, что брат иногда злоупотреблял спиртным.

Напомним, ранее пропавшую в Свердловской области красавицу нашли мертвой. Тело Анастасии Евдокимовой обнаружили в лесу.

- Тело Анастасии обнаружил полицейский кинолог, капитан Алексей Коломеец и его верная помощница собака породы немецкая овчарка Элизабет. Девушка находилась у черемухи, внешние признаки криминала отсутствуют. В связи с этим обстоятельствам поисковые мероприятия прекращены. Искренние соболезнования родным и близким Анастасии, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

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