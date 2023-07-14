В Свердловской области пожары действуют на 2,6 тысячи гектаров

На месте ЧП работают самолет-амфибия и вертолеты МИ-8 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области лесные пожары действуют на 2,6 тысячи гектаров. В тушении возгораний задействованы больше 800 огнеборцев. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Возгорания действуют на общей площади 2,6 тысячи гектаров в Алапаевском, Артемовском, Верхнейвинском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Заречном, Камышловском, Кировградском, Невьянском, Новолялинском, Сосьвинском, Сухоложском, Сысертском, Таборинском, Талицком и Тугулымском районах, - рассказали в свердловском правительстве.

Помогают в борьбе с огнем парашютисты-десантники из Карелии и Тюменской области. В тушении задействовано 192 единицы техники. Помимо этого, на месте ЧП работают самолет-амфибия и вертолеты МИ-8. За сутки было произведено 96 сбросов. В общей сложности на это было потрачено 390 тонн воды.

Однако за 13 июля спасателям удалось потушить 19 очагов горения. Среди них самый крупный пожар в Верхнепышминском районе, его площадь составила 2,9 тысячи гектаров.

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