Свердловские врачи спасли жизнь матери двоих детей

Женщина является матерью двоих детей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Нижнего Тагила спасли свердловчанку, у которой произошел отрыв тромба. Женщина жаловалась на слабость и отдышку. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- То, что со мной случилось, было очень неожиданно. Веду обычный здоровый образ жизни, у меня двое детей, работаю инженером-технологом. Было очень страшно, - поделилась пациентка Татьяна.

Когда у женщины из Нижней Салды началось удушье, и она потеряла сознание, ее отвезли на скорой помощи в больницу города. После было приятно решение перевести пациентку в кардиореанимацию в Нижнем Тагиле. Женщине провели исследование и взяли нужные анализы. После завершения диагностики Татьяна получит рекомендации по лечению и будет выписана.

- Для лечения необходимо введение нужного препарата, который растворяет тромбы. Необходимая помощь была оказана. Сегодня пациентка уже переведена в отделение неотложной кардиологии, жалоб нет, состояние стабильное, – отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Николай Сапронов.

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