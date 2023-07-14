В Академическом легковушка сбила 16-летнего подростка

Сбитого велосипедиста доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Академическом легковушка наехала на 16-летнего велосипедиста. Подросток получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария случилась днем 13 июля на Колокольной, 42. Велосипедист ехал по улице Барвинка в сторону Кольцевой, когда оказался под колесами Volkswagen Polo. Подросток получил травмы, и был доставлен в больницу. Во время поездки на нем не было средств защиты.

- В результате ДТП подросток был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи и с ушибом левого бедра доставлен в ДГКБ № 9, - рассказали в ГИБДД.

Молодой человек пояснил, что пока ехал, не оглядывался по сторонам и не заметил машину. За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. Он рассказал, что двигался по улице со скоростью 40 километров в час. Неожиданно на него выехал подросток, автомобилист пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. Мужчину проверили на состояние алкогольного опьянения, он оказался трезв.

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