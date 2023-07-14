Глава СКР заинтересовался делом о домогательствах до двух екатеринбурженок

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе уголовного дела
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе уголовного дела о принуждении к действиям сексуального характера. Накануне в Екатеринбурге южанин домогался двух девушек на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в СУ СКР.
- Глава СК России поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, - рассказали в ведомстве.
Ранее Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по данному факту. Также 13 июля следователи начали разыскивать мужчину, совершившего преступление.
Напомним, южанин подошел к двум екатеринбурженкам на остановке «Репина» и настойчиво просил провести с ним время, в том числе предлагал интим. В свою очередь дамы отказались от такого предложения. За девушек заступился молодой человек, только после этого мужчина отстал.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru