Глава СКР заинтересовался делом о домогательствах до двух екатеринбурженок

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе уголовного дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе уголовного дела о принуждении к действиям сексуального характера. Накануне в Екатеринбурге южанин домогался двух девушек на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в СУ СКР.

- Глава СК России поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, - рассказали в ведомстве.

Ранее Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по данному факту. Также 13 июля следователи начали разыскивать мужчину, совершившего преступление.

Напомним, южанин подошел к двум екатеринбурженкам на остановке «Репина» и настойчиво просил провести с ним время, в том числе предлагал интим. В свою очередь дамы отказались от такого предложения. За девушек заступился молодой человек, только после этого мужчина отстал.

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