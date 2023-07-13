В Екатеринбурге временно изменится схема движения трамваев и автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Схема движения трамваев №2 и 25 и автобуса №68 временно изменится, в связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Старых Большевиков и Войкова. Участок от остановки “Энтузиастов” до “Фрезеровщиков” в обоих направлениях закроют с 00:00 15 июля до 05:00 17 июля.

Схема движения трамваев

Кроме этого, автобус №68 будет следовать от “Таганской”, а потом: Фрезеровщиков – Шефская – Красных Командиров – Старых Большевиков – далее по маршруту.

Напоминаем, в Екатеринбурге больше чем на год перекроют улицу Антона Валека. Транспорт не сможет проехать по участку дороги до 15 августа 2024 года. Об этом сообщили в администрации города.