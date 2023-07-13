Губернатор Свердловской области ввел режим ЧС в лесах

Губернатор ввел региональный режим ЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В соответствии с указом, режим начал действовать с 13 июля. Следить за ликвидацией ЧС будет министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов.

- Введение режима ЧС позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров, - сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Напоминаем, пожар в поселке Шайдуриха Невьянского городского округа начался из-за возгорания лесополосы недалеко от села. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за этого пожара. На данный момент известно, что одна женщина погибла и двое пострадали. Огонь поглотил 41 дом, многим жителям приходилось отвоевывать свои дома у природной стихии.