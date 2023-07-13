Синоптики рассказали, будет ли еще аномальная жара в Екатеринбурге

Аномальная жара в Екатеринбурге закончилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Екатеринбурга говорят, что до конца июля температура воздуха будет в пределах нормы, а значит, аномальная жара закончилась. Также, метеоролог Алексей Пулин сообщает, что на востоке региона будут дожди, а в остальной части Свердловской области существенных осадков не ожидается.

-Средние температуры будут близки к климатической норме, - сообщает в своих социальных сетях метеоролог Алексей Пулин.

Самым холодным днем в ближайшее время станет 15 июля. В субботу днем воздух прогреется лишь до +15°C, а ночью будет +13°C.

Напоминаем, МЧС Свердловской области предупредило жителей о надвигающейся непогоде. 14 июля в регион придут сильные дожди. Однако днем температура будет +22°C.