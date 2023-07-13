Возбуждено уголовное дело по факту халатности в связи с пожаром в уральском селе

СК заводит уголовное дело по факту халатности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске следователи СК России возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей смерть человека по неосторожности. В ходе расследования сотрудники выявили, что пожар мог начаться из-за несвоевременного реагирования. Поэтому теперь следственный комитет будет проверять сотрудников: в полной ли мере они выполняли свои обязанности и проводили ли мероприятия по предотвращению пожара.

-Будут осуществлены допросы интересующих следствие должностных лиц и местных жителей и проведены экспертные исследования, - сообщают в пресс-службе СК России по Свердловской области.

Также, для оказания необходимой помощи в расследовании будут участвовать криминалисты из Екатеринбурга.

Напоминаем, “КП-Екатеринбург” собрала всю известную информацию о произошедшем пожаре в уральском селе.