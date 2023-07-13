Более 200 студентов побывали с экскурсиями на объектах строительной компании

Экскурсия для студентов на строительном объекте. Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Более 200 студентов профильных специальностей посетили объекты компании «Атомстройкомлекс» в 2023 году. Учащиеся Уральского государственный архитектурно-художественного университета и Уральского Федерального университета смогли познакомиться с реалиями своей будущей профессии.

Крупнейший строительный холдинг Урала регулярно организует экскурсии по своим строительным площадкам, а также заводам для студентов профильных специальностей. Такая практика дает возможность студентам дополнить теорию, полученную в учебной аудитории, практикой и увидеть на реальной стройке весь строительный цикл от начала и до конца.

– Посещение строящегося объекта – одна из самых полезных практик для студентов, они вживую знакомятся с проверенными методиками строительства и новинками. Многие отметили интересную технологию возведения стен в два слоя, возведение монолитного железобетона с применением немецкой опалубки, – отметил Андрей Печенкин, заведующий лабораторий УРГАХУ.

В этом году студенты уже посетили несколько заводов по выпуску строительных материалов: завод «Теплит, выпускающий стеновые блоки, цементный завод «АТОМ Цемент», а также «Берит», выпускающий арматуру, тротуарную плитку, панели «филигран» и другую строительную продукцию. Помимо ознакомительных экскурсий, студенты проходят практику на площадках строительной компании.

– Мы участвуем не только в профессиональной подготовке будущих специалистов, но и стараемся вдохновить студентов на будущую работу, показать, какие возможности по изменению городской среды и жизни горожан дает их профессия. Ведь сегодняшние студенты завтра будут строить и реконструировать знаковые для города и области объекты, возводить жилые кварталы, детские сады и школы, больницы и театры, – рассказала Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс».

Компания стала ключевым партнером строительного образовательного кластера, созданного в регионе в рамках проекта «Профессионалитет», который предполагает переоснащение учебных площадок, увеличение объема практических занятий у студентов строительных специальностей, а также их подготовку под конкретные запросы работодателей.