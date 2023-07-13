На Среднем Урале запускается новая модель банковского обслуживания

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

ВТБ запускает для жителей Среднего Урала специальные условия обслуживания по дебетовым картам. Всем, открывшим карту в регионе до 31 августа, будет доступен повышенный до 10% кешбэк за покупки в супермаркетах, онлайн-оплату ЖКУ и сотовой связи. Предложение распространяется в том числе для тех, кто в этот период оформит карту «Уралочка». Повышенные бонусы будут начисляться за операции до конца года.

Воспользоваться новыми условиями обслуживания смогут все жители Свердловской области, которые до конца августа оформят дебетовую карту банка. За покупки в супермаркетах и оплате услуг сотовой связи и ЖКУ онлайн пользователям будет начислен кешбэк до 10%. Также дополнительно начисляются бонусы и за покупки по базовой программе лояльности банка. Выпуск и обслуживание карты бесплатны.

- В этом году мы усилили внимание к обслуживанию массового сегмента и запустил новые продукты – рассрочки по картам, кредиты на малые суммы и до зарплаты. Наш проект на Среднем Урале также будет включать в себя целый комплекс предложений, основной целью которых станет повышение доступности финансовых продуктов и их выгоды, простоты обслуживания сервисов. Мы уже увеличили размер кешбэка на самые важные категории до 10% по дебетовым картам. Вместе с этим мы тестируем разные форматы обслуживания – точки продаж в небольших городах, расширяем географию доставки карт и увеличиваем время работы ряда отделений в регионе. Планируем, что за время действия новой программы мы увеличим выпуск карт вдвое, а новыми клиентами станут более 20 тысяч жителей Среднего Урала, – комментирует управляющий банком в Свердловской области Валентина Жильцова.