Рублевые скачки: уральские ученые рассказали об ожиданиях на финансовом рынке

Фундаментальные и долгосрочные факторы в мире влияют на состояние рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что происходит с нашей национальной валютой относительно других валют, рассказала профессор кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ Людмила Ружанская.

По мнению эксперта, в ближайшее время мы, к сожалению, мы не увидим укрепления рубля. Устойчивость российской валюты зависит от многих факторов, как фундаментальных, так и сезонных.

Фундаментальные и долгосрочные факторы в мире влияют на состояние рубля. Так, мировая экономика последовательно переходит к зеленой энергетике. Россия как поставщик нефти и газа до сих пор продает эти ресурсы, но уже в меньших объемах. Многие страны пытаются отказаться от потребления углеводородов, хотя Испания за последний квартал увеличила потребление российского газа на 20%.

– Восстанавливать объемы потребления российских энергоресурсов никто не собирается, – отметила Людмила Ружанская. – Тем не менее мы продолжаем продавать их дружественным странам, в том числе Индии и Китаю за рупии и юани. Китай в последние годы активно борется за то, чтобы его признали мировым экономическим лидером. И Россия последовательно наращивает торговлю с Китаем в национальных валютах.

На позицию рубля также влияют среднесрочные факторы. Например, налоговый период подстегивает спрос на иностранную валюту: валюты становится меньше, рублевая денежная масса остается прежней. Соответственно, на один доллар приходится больше рублей и рубль падает.

Еще один фактор, который влияет на курс рубля в среднесрочной перспективе, – уход иностранных компаний из России.

– Необходимо выкупить оставшиеся здесь активы у иностранцев за валюту. Но речь идет о миллиардных суммах. Нужно сгенерировать эту массу и выдать за пределы Российской Федерации. И здесь история не одного сезона, – уверена Людмила Ружанская.

К краткосрочному фактору можно отнести сезонный спрос на валюту, когда граждане выезжают за рубеж. Но он сейчас невелик.

Все задают вопрос: не пора ли продавать валюту, чтобы зафиксировать долгосрочную прибыль? По словам эксперта, спрогнозировать ближайшие изменения курса доллара или евро сложно. На это влияют также случайные факторы. Например, история с походом на Москву тут же отразилась на курсе валют. Но это уже не первое падение рубля, поэтому никого особо не шокировало.

– Сказать, когда продавать валюту, – не могу. Люди, которые продают большие суммы, делают это часто, – отметила Людмила Ружанская. – А вот покупать точно не стоит. Дорого. Небольшие колебания могут быть в результате случайных фактов. Готовиться к тому, что доллар вернется к 60 рублям, я бы сейчас не стала. Если вернется к 80-ти – это уже будет хорошо.