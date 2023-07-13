В Екатеринбурге завершилось расследование дела отца, обвиняемого в изнасиловании 11-летней дочки

Отцу двоих детей грозит до 20 лет колонии Фото: читатель «КП»
В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела 40-летнего Михаила (имя изменено – прим.ред), обвиняемого в изнасиловании 11-летней дочки. Накануне мужчине в очередной раз отказали в освобождении из СИЗО, об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Свердловском областном суде.
Сборщика мебели задержали 26 июля прошлого года, ему предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», по пункту «б» части 4 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера», по двум эпизодам статьи 135 «Развратные действия». Михаилу грозит до 20 лет лишения свободы.
- Следователь пока не ознакомила нас с материалами дела, меру пресечения в виде заключения под стражу продлили до 26 июля, - пояснил брат обвиняемого.
Заявление на Михаила написала бывшая супруга. За три дня до задержания 12-летняя девочка провела выходные на отцом и его родителями. А по возвращении домой к матери внезапно заявила о «неоднократной» половой связи с отцом.
В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.
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