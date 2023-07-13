В Екатеринбурге завершилось расследование дела отца, обвиняемого в изнасиловании 11-летней дочки

Отцу двоих детей грозит до 20 лет колонии Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела 40-летнего Михаила (имя изменено – прим.ред), обвиняемого в изнасиловании 11-летней дочки. Накануне мужчине в очередной раз отказали в освобождении из СИЗО, об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Свердловском областном суде.

Сборщика мебели задержали 26 июля прошлого года, ему предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», по пункту «б» части 4 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера», по двум эпизодам статьи 135 «Развратные действия». Михаилу грозит до 20 лет лишения свободы.

- Следователь пока не ознакомила нас с материалами дела, меру пресечения в виде заключения под стражу продлили до 26 июля, - пояснил брат обвиняемого.

Заявление на Михаила написала бывшая супруга. За три дня до задержания 12-летняя девочка провела выходные на отцом и его родителями. А по возвращении домой к матери внезапно заявила о «неоднократной» половой связи с отцом.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru