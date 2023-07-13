Южане устроили драку на пляже в Екатеринбурге

О драке сообщили в отдел полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на массовую драку мигрантов на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге, которая произошла на этой неделе. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на паблик «Безумный Екатеринбург».

- Жесткая драка на Визовском пляже произошла, - рассказывают жители района.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как трое парней начинают драться, их пытаются разнять другие отдыхающие, после чего потасовка приобрела массовый характер.

На место ЧП выезжал наряд полиции, которые теперь устанавливают обстоятельства инцидента.

- Сообщение поступило в отдел полиции № 9 Верх-Исетского района по факту конфликтной ситуации. На место выезжали сотрудники полиции, – рассказали в УМВД Екатеринбурга.