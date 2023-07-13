Девочка пострадала, ее с травмой ноги доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Елизавете иномарка сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Авария случилась утром 13 июля на улице Бисертская, 26. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Водитель на Hyundai ix35 двигался со стороны улицы Колхозников в сторону Стригальщиков, когда под его колесами оказалась школьница. Ребенок переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. Девочка пострадала, ее с травмой ноги доставили в больницу.

- Мать девочки рассказала полицейским, что дочь отпросилась в магазин, когда возвращалась домой решила сократить путь и побежала через проезжую часть в неустановленном месте, где была сбита автомобилем, - рассказали в ГИБДД.

Родитель отметила, что правила ПДД с ребенком обговаривались. И причина такого поступка маме не понятна. До этого случая, девочка всегда переходила дорогу правильно.

За рулем машины была 61-летняя женщина. Она имеет стаж вождения 12 лет и ранее к административной ответственности не привлекалась. На месте аварии автоинспекторы провели замеры, опросили участников ДТП и составили документы.

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