Официальные делегации Китая и Зимбабве посетили Нижний Тагил

Две иностранные делегации посетили Нижний Тагил Фото: Лев ИСТОМИН

В дни проведения международной промышленной выставки «Иннопром-2023», которая прошла в Екатеринбурге, официальные делегации Зимбабве и Китая посетили Нижний Тагил. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с мэром китайского города Фуюаня Фань Цзитао в музее «Демидовская дача». Стороны обсудили сотрудничество в сферах спорта, культурного и студенческого обмена, малого и среднего предпринимательства.

Гости посетили музей бронетанковой техники УВЗ, сквер скульптуры советского периода, Музей ИЗО.

Делегация из Зимбабве посетила производственную площадку одного из заводов, Музей на Лисьей горе, который считается самым маленьким музеем в мире.