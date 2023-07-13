Был усилен санитарно-эпидемиологический контроль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор проверит качество воздуха под Невьянском. Пробы отобраны в связи с пожаром в селе Шайдуриха. Они находятся в работе. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Отобраны для исследования пробы атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах по показателям: оксид углерода, мелкодисперсные взвешенные частицы РМ 2,5, РМ10, взвешенные вещества, двуокись серы, формальдегид, диоксида азот, азота (II) оксид, сажа, бензол, толуол, ксилол, - рассказали в ведомстве.

Был усилен санитарно-эпидемиологический контроль. Специалисты оказывают помощь жителям села. На контроль взяты условия проживания, питания и водоснабжения в пункте временного размещения в Невьянске.

Напомним, ранее огнеборцам удалось ликвидировать пожар в селе Шайдуриха. В тушении огня участвовали 250 спасателей и 68 единиц техники. Помимо этого, были использованы вертолеты МИ-8 и самолет-амфибия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Куйвашев выехал в село Шайдуриха, чтобы встретиться с жителями. Мощный пожар в населенном пункте уничтожил 41 дом и унес жизнь женщины (подробнее)

Запах гари ощущается за 25 километров: в уральском селе Шайдуриха огонь уничтожил две улицы. В уральском селе Шайдуриха сгорели две улицы и погибла женщина (подробнее)

В уральском селе, где огонь уничтожил 41 дом, удалось локализовать пожар. На месте ЧП работают 137 огнеборцев (подробнее)