Уже в августе 2023 года маршрут №5 может поменяться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском автобус №5 поменяет маршрут. На линии много лет курсирует не больше двух машин. Об этом в мэрии города сообщили порталу KU66.RU.

Решение о смене маршрута было принято на рабочем совещании под руководством первого замглавы города Дмитрия Башарина. Автобус №5 сочли не рентабельным. Несколько лет на маршруте курсирует не больше двух машин.

Одним из вариантов корректировки выбрали перемещение автобуса с улицы Суворова на Октябрьскую и Кутузова. Такие изменения помогут жителям города добираться до Центра бокса и центра образования «Аксиома». К тому же, ранее на Кутузова были установлены остановки для транспорта.

Замглавы города поручил оценить возможный экономический эффект от изменений. Уже в августе 2023 года маршрут №5 может поменяться.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru