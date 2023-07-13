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НовостиОбщество13 июля 2023 10:21

В Каменске-Уральском автобус №5 поменяет маршрут

На линии много лет курсирует не больше двух машин
Дарья ЧИПУРИНА
Уже в августе 2023 года маршрут №5 может поменяться

Уже в августе 2023 года маршрут №5 может поменяться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском автобус №5 поменяет маршрут. На линии много лет курсирует не больше двух машин. Об этом в мэрии города сообщили порталу KU66.RU.

Решение о смене маршрута было принято на рабочем совещании под руководством первого замглавы города Дмитрия Башарина. Автобус №5 сочли не рентабельным. Несколько лет на маршруте курсирует не больше двух машин.

Одним из вариантов корректировки выбрали перемещение автобуса с улицы Суворова на Октябрьскую и Кутузова. Такие изменения помогут жителям города добираться до Центра бокса и центра образования «Аксиома». К тому же, ранее на Кутузова были установлены остановки для транспорта.

Замглавы города поручил оценить возможный экономический эффект от изменений. Уже в августе 2023 года маршрут №5 может поменяться.

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