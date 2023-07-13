Свердловскую область накроют сильные дожди

Непогода придет в регион 14 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловскую область идет непогода. 14 июля в регион придут сильные дожди. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, - добавили спасатели.

Ранее стало известно, что аномальная жара уходит из Свердловской области. С 13 июля в регионе сохранится средняя температура. Воздух будет прогреваться до +22…27 градусов.

- Под влиянием умеренно-теплой воздушной массы, поступившей на Средний Урал из системы циклона, расположенного над европейской частью страны, средние температуры в четверг будут близки к климатической норме. Рекордно-теплая погода на юге Свердловской области закончилась, - сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

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