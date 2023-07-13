В Нижнем Тагиле театр ищет актеров

Обновленный театр откроет свои двери для тагильчан этой осенью Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый Молодежный театр в Нижнем Тагиле набирает в труппу актеров. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В театре рассказывают, что соискатели должны иметь высшее актерское образование. Важным плюсом будет умение играть на музыкальных инструментах и петь.

Резюме, а также собственную видеопрезентацию актеры могут присылать на официальную электронную почту Нового Молодежного театра.

Сейчас в здании театра завершается масштабный ремонт. Культурное учреждение откроет свои двери для зрителей этой осенью.