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НовостиОбщество13 июля 2023 9:33

В Нижнем Тагиле театр ищет актеров

Здесь объявили о наборе в труппу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Обновленный театр откроет свои двери для тагильчан этой осенью

Обновленный театр откроет свои двери для тагильчан этой осенью

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый Молодежный театр в Нижнем Тагиле набирает в труппу актеров. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В театре рассказывают, что соискатели должны иметь высшее актерское образование. Важным плюсом будет умение играть на музыкальных инструментах и петь.

Резюме, а также собственную видеопрезентацию актеры могут присылать на официальную электронную почту Нового Молодежного театра.

Сейчас в здании театра завершается масштабный ремонт. Культурное учреждение откроет свои двери для зрителей этой осенью.