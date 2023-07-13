В селе Шайдуриха ликвидировали пожар

В тушении очагов горения участвовали 250 спасателей и 68 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Шайдуриха под Невьянском ликвидировали крупный пожар. В тушении очагов горения участвовали 250 спасателей и 68 единиц техники. Помимо этого, помощь оказывали три вертолета МИ-8 и самолет-амфибия. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

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Напомним, вечером 12 июля лесной пожар подобрался к селу Шайдуриха. Из населенного пункта стали эвакуировать людей. Всего село покинули 290 людей, среди них 36 – дети. Пожар уничтожил 41 дом. В огне погибла женщина, а двое мужчин получили ожоги.

Локализовать пожар удалось утром 13 июля. Площадь пожара достигла 4,1 тысячи квадратных метров. На место ЧП также приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. А жителям села отправили гуманитарную помощь. В нее выходят продукты питания, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.

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