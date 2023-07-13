Свыше 15 млрд рублей налогов выплатила СвЖД в бюджеты и внебюджетные социальные фонды в I полугодии

Фото: пресс-служба СвЖД

В I полугодии (январь – июнь) 2023 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 15,1 млрд рублей (в 1,5 раза больше, чем в I полугодии 2022 года).

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 7,6 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

- в бюджет Свердловской области 3,2 млрд рублей;

- в бюджет Пермского края 1,3 млрд рублей;

- в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1,3 млрд рублей;

- в бюджет Тюменской области 1,2 млрд рублей;

- в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,6 млрд рублей.

При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2023 году для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 48,6 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).

Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны).