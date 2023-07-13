Не бизнес-класс, а консьерж и кофейня есть: в Екатеринбурге строят ЖК с гранд-лобби

Фото: предоставлено ООО СЗ "Городок"

Скучные, серые и нефункциональные подъезды в прошлом. Сейчас застройщики проектируют парадные так, чтобы это пространство было не просто красивым и полезным, а стало местом, благодаря которому жители могут сэкономить свое время и решить вопросы, не выходя из дома. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит необычный для Екатеринбурга проект – жилой комплекс «Сибирский сад». И вот почему он не как все:

Гранд-лобби теперь не только в бизнес-классе. В гранд-лобби «Сибирского сада» предусмотрены зона ресепшн и кофейня. Также установят постаматы, поэтому жителям ЖК не нужно ходить в маркетплейсы. А для четвероногих друзей подготовили лапомойку.

Кофейня с панорамными окнами позволит с уютом переждать непогоду, поработать или провести встречу. Гранд-лобби служит общей входной зоной в ЖК, так как она расположена вблизи с автобусной остановкой. Через эту парадную можно проходить всем жителям комплекса, а для жильцов секции будет отдельный доступ в более приватную зону, ведущую к лифтам.

Фото: предоставлено ООО СЗ "Городок"

Не подъезд, а целый коворкинг. Помимо гранд-лобби в каждой секции будут свои парадные. Это не просто подъезды с колясочными, а зоны с диванчиками и креслами, где можно подождать такси, отдохнуть после пробежки или встретиться с друзьями. Парадные сквозные, это позволяет попасть в дом с двух сторон – со двора и с улицы. При этом с каждой из сторон создана безбарьерная среда – мамы с колясками, дети с велосипедами, люди с ограниченными возможностями могут беспрепятственно попасть в холл, в лифт и квартиру. Прозрачные двери пропускают естественный свет, что создает дополнительный уют. Колясочные тоже есть, попасть в них могут только жители по смарт-ключу.

Когда позаботились обо всем. Отделка выполнена из натуральных, износостойких и негорючих материалов, которые будут служить десятки лет. При этом современный и лаконичный интерьер смело может стать площадкой для фотосессии.

На первом этаже расположены колясочные, они находятся в отдельных помещениях со светопрозрачными перегородками и естественным освещением из окон. В колясочных предусмотрено видеонаблюдение, а служба охраны совершает полный обход по ЖК каждый час.

Вход в парадные бесключевой по FaceID или BLE-метке. Когда житель заходит в подъезд, лифт уже автоматически спускается на первый этаж.

Фото: предоставлено ООО СЗ "Городок"

ЖК “Сибирский сад” - флагманский проект федерального застройщика «Страна Девелопмент» в Екатеринбурге. Комплекс возводится в восточной части города, на Сибирском тракте. Покупая недвижимость в жилых комплексах «Страны», клиенты получают не просто квартиру, а уровень жизни. Безопасные дворы без машин, охрана 24/7, своя управляющая компания, подземный паркинг, парадные с колясочными и USB-зарядками для электротранспорта, развивающие детские площадки, спорт-хабы и зоны отдыха, возможность просматривать видео с камер наблюдения через мобильное приложение.

В проектах “Страны” стоимость квартиры от старта продаж до момента ввода дома составляет до 30%. Узнать подробнее о ЖК, выбрать подходящую квартиру и забронировать её можно на сайте застройщика ekb.strana.com.

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