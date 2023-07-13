В Нижнем Тагиле неделю ищут 28-летнего мужчину

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле почти неделю ищут 28-летнего мужчину. О местонахождении Егора Казанцева неизвестно с 7 июля. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

11 июля в полицию обратилась сестра пропавшего. По ее словам, мужчину последний раз видели дома 7 июля. С тех пор он не выходил на связь. При себе у мужчины нет телефона. Сестра отметила, что бра злоупотребляет спиртным.

- Поисками пропавшего мужчины занимаются оперативные сотрудники отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» при взаимодействии с поисковым отрядом, - пояснили в полиции.

Во что был одет мужчина вдень исчезновения неизвестно. Если вам известно, где может находиться Егор Казанцев, сообщите об этом в полицию по номеру 8(3435) 97-68-02.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru