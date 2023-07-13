В Нижнем Тагиле неделю ищут 28-летнего мужчину

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле почти неделю ищут 28-летнего мужчину. О местонахождении Егора Казанцева неизвестно с 7 июля. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».
11 июля в полицию обратилась сестра пропавшего. По ее словам, мужчину последний раз видели дома 7 июля. С тех пор он не выходил на связь. При себе у мужчины нет телефона. Сестра отметила, что бра злоупотребляет спиртным.
- Поисками пропавшего мужчины занимаются оперативные сотрудники отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» при взаимодействии с поисковым отрядом, - пояснили в полиции.
Во что был одет мужчина вдень исчезновения неизвестно. Если вам известно, где может находиться Егор Казанцев, сообщите об этом в полицию по номеру 8(3435) 97-68-02.
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