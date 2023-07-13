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НовостиТуризм13 июля 2023 9:05

В Екатеринбурге туристам будут показывать торт и майонез

Соглашение об этом заключили на «Иннопроме»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Туристам будут показывать уральские деликатесы

Туристам будут показывать уральские деликатесы

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

12 июля на международной промышленной выставке «Иннпром-2023» руководство Екатеринбурга и бизнесмены заключили соглашение в сфере развития промышленного туризма. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Екатеринбург является одним из промышленных центров России, поэтому туристов здесь решили водить на заводы по производству майонеза и тортов.

В мэрии города говорят, что промышленный туризм сегодня является одним из драйверов отечественной туристической индустрии. И с каждым годом этот сегмент на Среднем Урале набирает обороты.