В Екатеринбурге туристам будут показывать торт и майонез

Туристам будут показывать уральские деликатесы Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

12 июля на международной промышленной выставке «Иннпром-2023» руководство Екатеринбурга и бизнесмены заключили соглашение в сфере развития промышленного туризма. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Екатеринбург является одним из промышленных центров России, поэтому туристов здесь решили водить на заводы по производству майонеза и тортов.

В мэрии города говорят, что промышленный туризм сегодня является одним из драйверов отечественной туристической индустрии. И с каждым годом этот сегмент на Среднем Урале набирает обороты.