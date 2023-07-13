Тушить огонь помогают вертолеты МИ-8 и самолет-амфибия Фото: Алексей БУЛАТОВ

С пожаром в селе Шайдуриха борются 250 спасателей и 68 единиц техники. На данный момент огнеборцы тушат отдельные очаги горения крупного пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушить огонь помогают вертолеты МИ-8 и самолет-амфибия. Авиация МЧС совершила 40 сбросов воды, объем которых достигает 180 тонн.

- Для разведки обстановки в зоне пожара задействована беспилотная авиационная система, - сообщили в МЧС.

Помимо этого, с жителями Шайдурихи работают психологи МЧС, они оказывают поддержку.

Ранее стало известно, что в огне погибла 71-летняя женщина по имени Вера. Также в ЧП пострадали двое мужчин, они получили ожоги. В село направляется губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На месте глава региона планирует провести встречу с жителями. Не исключено, что губернатор проведет рабочую встречу с местными чиновниками и даст поручения по ликвидации лесного пожара.

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