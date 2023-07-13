В пожаре под Невьянском погибла женщина

Погибшую женщину звали Вера, она была жительницей Верхней Пышмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском селе Шайдуриха, где огонь уничтожил 41 дом, нашли тело 71-летней женщины. Его обнаружили под завалами в сарае. Об этом на собрании с погорельцами в селе сообщил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

- В пожаре погибла пенсионерка 1952 года рождения. Ее тело спасатели нашли в сарае под завалами. Муж женщины находится в больнице с ожогами, - рассказал Александр Кудрявцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас на месте ЧП работают полицейские и руководитель следственного отдела. Вскоре туда же прибудут сотрудники отдела криминалистики.

- По имеющимся данным, погибшей может являться местная жительница, ранее числившаяся без вести пропавшей. Точные данные о личности погибшей, а также причина смерти будут установлены в рамках следственных мероприятий, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Погибшую женщину звали Вера, она была жительницей Верхней Пышмы. В тот день, когда пожар подобрался к селу, они с мужем были на даче. Когда огонь охватил их дом, супруги выбежали на улицу, чтобы укрыться в безопасное место. Однако на полпути мужчина решил вернуться в дом за документами, его обожгло пламя. Его доставили в больницу. После этого мужчина больше не видел жену.

- Сотрудники полиции решают вопросы граждан, оставшихся без крова, по оформлению им сгоревших паспортов и водительских удостоверений. Эта работа будет выполнена в кратчайший срок и на безвозмездной основе, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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