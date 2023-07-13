СКР возбудил уголовное дело после гибели женщины в жутком пожаре в селе Шайдуриха

В селе Шайдуриха сгорели две улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянском районе Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела 71-летней жительницы села Шайдуриха Свердловской области, где в результате жуткого пожара сгорели больше 40 домов.

По словам и.о. руководителя СКР по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Надбитова, утром 13 июля следователям поступила информация об обнаружении тела женщины во время тушения пожара в селе Шайдуриха. После этого по указанию Надвбитова возбудили уголовное дело по части 1 стать 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

- Причина смерти будут установлены в рамках следственных мероприятий, - заявили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Часть жителей остались без домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа с участием следователей и полицейских.

По данным начальника пресс-службы свердловского полицейского Главка полковника Валерия Горелых, труп женщины обнаружен у дома №8 по улице Свердлова.

- Сотрудники уголовного розыска, с большой долей вероятности, предполагают, что это хозяйка дома, жительница Верхней Пышмы Вера Гайко, 1952 г.р., которая вместе с супругом в день ЧП находились на даче. Когда дом загорелся, они оба выбежали, чтобы укрыться в безопасном месте. Однако глава семьи по пути на пустырь, где было меньше едкого дыма, решил вернуться за документами, рекомендовав жене находиться в безопасном месте. Когда он открыл дверь своего дома, ему тут же обожгло лицо – так он документы и не спас, - рассказывает полковник Валерий Горелых.

В населенном пункте круглосуточно дежурят сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину доставили в городскую больницу Невьянска, после чего его переправили в пункт временного размещения.

Сейчас в селе Шайдуриха круглосуточно дежурят сотрудник территориального ОВД, чтобы не допустить случаев мародерства.

- Сотрудники полиции решают вопросы граждан, оставшихся без крова, по оформлению им сгоревших паспортов и водительских удостоверений. Эта работа будет выполнена в кратчайший срок и на безвозмездной основе, - отметил полковник Горелых.