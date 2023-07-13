Следователи ищут мужчину, домогавшегося до двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина подошел к двум девушкам на остановке и настойчиво просил провести с ним время. Фото: СУ СК по Свердловской области
Следственный комитет Свердловской области разыскивает южанина, который домогался до двух девушек. По предварительной информации, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Репина в Екатеринбурге. Об этом сообщили в СУ СК региона.
Мужчина подошел к двум девушкам на остановке и настойчиво просил провести с ним время, в том числе предлагал интим. В свою очередь дамы отказались от такого предложения. За девушек заступился молодой человек, только после этого южанин отстал.
- По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Дмитриевича Надбитова по поступившей информации возбуждено уголовное дело, - рассказали в ведомстве.
Сейчас следователи пытаются найти южанина и установить его личность. Как только мужчину обнаружат, об этом проинформируют СМИ. Если вы знаете человека на фото, сообщите об этом по номеру 02.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru