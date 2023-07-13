Заводчанин из Екатеринбурга подарил мошенникам 2,4 миллиона рублей

Аферисты представились мужчине сотрудниками полиции и работниками банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге работник Уральского завода гражданской авиации подарил мошенникам несколько миллионов рублей. Аферисты представились мужчине сотрудниками полиции и работниками банка. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Свердловчанин обратился в полицию 11 июля. Он рассказал, что у него обманом выманили 2,4 миллиона рублей. Для этого мужчина оформил несколько кредитов. Со слов екатеринбцржца, две недели назад с ним связалась полиция. Силовики рассказали, что пытаются поймать аферистов. После этого с мужчиной связались и представители банка. Они уверили заводчанина в том, что на его имя пытаются оформить кредит, а чтобы этого не произошло ему нужно взять «зеркальные» займы. Так мужчина взял кредиты и перевел миллионы мошенникам.

- При этом потерпевшего заверили, что после выполнения всех операций, его кредитные обязательства будут аннулированы, а мошеннические заявки закрыты, - рассказали в полиции.

Однако некоторое время спустя мужчина понял, что стал жертвой аферистов. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Силовики ищут преступников.

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