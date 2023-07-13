В Нижнем Тагиле отложили запуск трамваев по мосту на Циолковского

Движение транспорта по мосты на Циолковского планирует восстановить к концу июля 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Тагиле вновь отложили запуск трамвайного движение в микрорайон Тагилстрой. Движение транспорта по мосты на Циолковского планирует восстановить к концу июля 2023 года. Об этом заявил вице-мэр по горхозяйству Егор Копысов в эфире «Тагил-ТВ».

Как оказалось, причиной переноса запуска общественного транспорта стала несвоевременная закупка подрядчиком необходимых материалов. Ожидается, что вскоре подрядная организация начнет выполнять свои обязательства. На данный момент на участке дороги не выполнен дренаж.

- Выполнить работы по дренажу. Там есть такая проблематика. Как будто бы есть иное проектное решение, с которым буквально сегодня подрядчик хотел бы зайти в экспертизу и получить заключение о возможности его реализации. Далее необходимо приобрести ряд материалов, которых на объекте сегодня еще нет. Это контактный провод и компенсаторы линейного расширения рельсов. Такие особо дорогостоящие [материалы], - пояснил Егор Копысов.

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