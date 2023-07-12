В Серове мужчина умер от удара током

Мужчину в Серове убило током Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 12 июля в Серове мужчина хотел убрать с дороги оборванные провода, взялся руками за оба конца и получил смертельный удар. Перед этим в Серове был ураганный ветер и град, из-за чего и мог произойти обрыв проводов. Также в ходе стихии повреждено большое количество деревьев, во многих домах пропал свет, с перебоями работает мобильная связь.

- Мужчина проживал рядом с местом происшествия, вероятно, увидев, что произошло, подошёл, чтобы убрать провода с дороги. Позже его опознала прибывшая на место мать, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Трагедия произошла на улице Ферросплавщиков - на окраине Серова. По факту гибели мужчины проводится проверка.