Из поселка Свердловской области из-за пожара эвакуируют местных жителей

Фото: МЧС России

Из поселка Шайдуриха в Свердловской области эвакуируют местных жителей. На данный момент это шестеро взрослых и двое детей. Одна из очевидцев - читательница “КП-Екатеринбург” рассказала, как обстоят дела в селе.

-Со стороны Режа все в дыму. В самом селении бушует огонь, идет он по центральной улице, - сообщает читательница “КП-Екатеринбург”.

Со стороны другой деревни и въезда образуется кольцо из огня. Примерно в километре от села тоже бушует пожар.

Напоминаем, пожар в поселке Шайдуриха Невьянского городского округа начался из-за возгорания лесополосы недалеко от села. На данный момент, официально известно, что с возгоранием борются 140 специалистов и 46 единиц техники, а также вертолет МИ-8 и дополнительная группировка из Екатеринбурга. Полицейские перекрыли дороги в населенном пункте, а за общей ситуацией следят два министра.