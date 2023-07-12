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НовостиПроисшествия12 июля 2023 16:57

В поселке Свердловской области сгорело около тридцати домов

Причиной стал природный пожар
Анжелика УФИМЦЕВА
В Шайдурихе сгорело 27 домов

В Шайдурихе сгорело 27 домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Невьянском в поселке Шайдуриха сгорело, по предварительной информации, 27 домов из-за природного пожара.

-Тушение пожара продолжается. Группировка пожарных увеличена до 140 человек и 46 единиц техники, - сообщают в ГУ МЧС региона.

Местные жители говорят, что горит большее количество домов.

Людей эвакуируют во временные пункты размещения.

Наличие всего необходимого там контролирует прокуратура.

Напоминаем, пожар в поселке Шайдуриха Невьянского городского округа начался из-за возгорания лесополосы недалеко от села. На данный момент, официально известно, что с возгоранием борются 140 специалистов и 46 единиц техники, а также вертолет МИ-8 и дополнительная группировка из Екатеринбурга. Полицейские перекрыли дороги в населенном пункте, а за общей ситуацией следят два министра.