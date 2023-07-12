В Свердловской области женщину убили в коттеджном поселке

Мужчина до этого сидел под стражей более 10 лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
27 июня в Свердловской области мужчина убил знакомую женщину в ходе ссоры. Мужчина был пьян и вступил с ней в конфликт. Находясь на территории участка в коттеджном поселке мужчина ударил знакомую кулаком по голове, а затем ранил ее в шею. От полученных травм она скончалась.
Задержать мужчину удалось 30 июня в Екатеринбурге, где он скрывался после совершенного преступления.
-В его "послужном списке" - судимости за серию краж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В общей сложности преступник провел за решеткой более 10 лет. С женщиной он был знаком, потому что выполнял некоторые работы на ее участке.
Сейчас ведется расследование уголовного дела. Следователи собирают доказательства. Рецидивиста заключили под стражу.