В Свердловской области женщину убили в коттеджном поселке

Мужчина до этого сидел под стражей более 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 июня в Свердловской области мужчина убил знакомую женщину в ходе ссоры. Мужчина был пьян и вступил с ней в конфликт. Находясь на территории участка в коттеджном поселке мужчина ударил знакомую кулаком по голове, а затем ранил ее в шею. От полученных травм она скончалась.

Задержать мужчину удалось 30 июня в Екатеринбурге, где он скрывался после совершенного преступления.

-В его "послужном списке" - судимости за серию краж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В общей сложности преступник провел за решеткой более 10 лет. С женщиной он был знаком, потому что выполнял некоторые работы на ее участке.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Следователи собирают доказательства. Рецидивиста заключили под стражу.