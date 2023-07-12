Два министра контролируют борьбу с пожаром в уральском селе

Огонь подошел к селу. Фото: ГИБДД по Свердловской области

12 июля природный пожар вплотную подобрался к жилым домам в поселке Шайдуриха под городом Невьянском в Свердловской области.

Спасатели вечером в среду приступили к эвакуации местного населения, а силовики перекрыли дороги в населенном пункте, а также помогают людям забрать ценные вещи из домов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил к месту ЧП министра общественной безопасности Александра Кудрявцева для координации работы по борьбе с природным пожаром.

- Глава региона поручил местным властям обеспечить всем необходимым пункт временного размещения, развернутый для эвакуированных жителей села, - рассказывают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Также на всякий случай для помощи жителям поселка Шайдуриха мобилизованы медицинские учреждения Невьянска. В этом городе также сейчас находится глава МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

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