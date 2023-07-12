«Синара-Девелопмент» внедрит цифровые сервисы Сбера в районе Новокольцовский

Фото: ПАО "Сбербанк"

«Синара–Девелопмент» в рамках реализации проекта комплексного освоения территории района «Новокольцовский» будет использовать сервисы Сбербанка. Соответствующее соглашение на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 подписали заместитель председателя Уральского Банка Сбербанка Александр Нуйкин, директор направления «Умный дом Sber» Екатерина Гельфанд и генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

В рамках соглашения предусмотрено финансирование строительства части жилого сектора района Новокольцовский общей площадью более 300 000 кв. м, а также создание инновационного диспетчерского пункта для управления этих жилых домов. «СберМобайл» выступит проектировщиком и поставщиком технологических облачных сервисов, в том числе технологии Internet of things (IoT), и цифровых продуктов на базе собственной платформы Sberbank-Telecom IoT Platform. Цифровые решения компании позволят обеспечить оперативный мониторинг инженерных систем жилых комплексов, автоматическое управление процессами и оборудованием объектов, что позволит повысить качество эксплуатации жилья, а также понизить затраты на содержание и коммунальные расходы. Кроме того, стороны договорились о реализации совместных проектов в области безопасности жильцов с использованием биометрических и речевых систем.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

- Строительство района Новокольцовский — амбициозный проект. Он отличается не только масштабами, но и уровнем проработки инфраструктуры. Сбер предоставит «Синара-Девелопмент» передовые решения для создания жилых и коммерческих объектов с единой цифровой средой управления всей инфраструктурой».

Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара–Девелопмент»:

- «Синара-Девелопмент» создает современный район с высокотехнологичными объектами и развитой инфраструктурой. Благодаря разработкам Сбера в сфере искусственного интеллекта мы сможем концентрировать все данные в одном месте – диспетчерском пункте, анализировать состояние оборудования и оперативно принимать решения о необходимости его ремонта и обслуживания. Инновационные технологии мониторинга обеспечат высокий уровень безопасности для жителей района «Новокольцовский».

Екатерина Гельфанд, директор направления «Умный дом Sber»:

- Проектирование цифровой среды и цифрового опыта жителя в самом начале цикла девелопмента позволяет создать необходимые инфраструктурные решения, поэтому жители с первого дня эксплуатации дома будут чувствовать себя в комфорте и безопасности. Мы рады, что «Синара-Девелопмент» выбрала Сбер партнером для развития района Новокольцовский».

Район Новокольцовский находится на юго-востоке Екатеринбурга в границах улиц Кольцовский тракт - Чистая - Сибирский тракт - ЕКАД. «Синара-Девелопмент» планирует возвести в нем 1 млн кв. м. жилья для 50 тысяч человек. На территории района также появятся объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, учебно-образовательные центры. Первая очередь Новокольцовского, строительство которой уже идет, состоит из четырех секций высотой от 10 до 18 этажей. Дом будет сдан в эксплуатацию до конца 2023 года. В шаговой доступности располагаются самый современный в стране Дворец водных видов спорта и первая очередь кампуса Уральского федерального университета. Она включает общественный и медицинский центры, общежития, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. На втором этапе реализации проекта «Кампус УрФУ – центр цифровой трансформации» будут возведены учебные корпусы Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ).