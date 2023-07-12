Сбер и «Гринвич недвижимость» подписали соглашение о финансировании строительства на новых площадках в Екатеринбурге

Фото: ПАО "Сбербанк"

Уральский банк Сбербанка готов предоставлять проектное финансирование на строительство на новых площадках «Гринвич недвижимость» (входит в холдинг «Общество Малышева 73»). Первым получит финансирование совместный проект компании «Гринвич недвижимость» и «Кургансельстрой» по строительству новой очереди ЖК River Park. Соглашение об этом на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» подписали заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин, директор по развитию Общества «Малышева 73» Михаил Губин и генеральный директор «Кургансельстрой» Евгений Соснин.

Жилой комплекс будет построен в рамках нового продукта для застройщиков — «участок под ключ», который предлагается «Гринвич недвижимость» совместно со Сбербанком. Девелопер подготавливает земельные участки: разрабатывает концепцию застройки, получает разрешительные документы (в том числе разрешение на строительство) и строит сети. Сбербанк предоставляет на эти участки проектное финансирование для застройщиков.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

- Екатеринбург — это современный и динамично развивающийся город, многие застройщики хотят реализовать здесь свои проекты. Появление новых игроков на строительном рынке столицы Урала ведет к повышению конкуренции не только по стоимости, но и по технологическим решениям, которые применяются в строительстве. Таким образом, у покупателей появляется возможность приобрести качественное и комфортное жилье. Выражаю благодарность Игорю Заводовскому — с его помощью в нашем городе создается конкурентная среда и появляются новые возможности для застройщиков. Для компании «Кургансельстрой» это будет первый и знаковый проект в уральской столице. Уверен, что благодаря совместной работе с «Гринвич Недвижимость» курганская компания заслужит репутацию надежного застройщика и на территории Екатеринбурга.

Михаил Губин, директор по развитию Общества «Малышева 73»:

- «Гринвич недвижимость» специализируется на крупномасштабных партнерских проектах в сегменте жилой недвижимости. Обладая многолетней экспертизой девелопера, а также большим земельным банком, мы развиваем наши участки в партнерстве с другими застройщиками. В этом году у наших партнеров появилась возможность купить землю со всеми документами, разрешением на строительство и одобренным кредитом на строительство. То есть выходить на строительную площадку сразу после покупки участка. Это существенно снижает риски застройщика, позволяет не отвлекать значительные денежные средства, дает ощутимую экономию во времени. А значит улучшает финансовые показатели проекта. Финансовая поддержка Сбербанка позволит нам расширить возможности и достичь новых высот.

Евгений Соснин, генеральный директор «Кургансельстрой»:

- Партнерство с «Гринвич недвижимость» и Сбербанком дает возможность зайти на новый для нас рынок Екатеринбурга в сжатые сроки. Мы приобрели не просто интересную локацию в раскрученном проекте, мы получили «спецзастройщика под ключ». Это значит, что уже через 2 года покупатели смогут оценить преимущества наших квартир.