В Свердловской области появится сортопрокатное производство

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На территории особой экономической зоны “Титановая долина” в Верхней Салде появится сортопрокатный комплекс. Реализация начнется в этом году, а закончить стройку планируют в 2027 году. Этот комплекс будет производить титановую продукцию. Там предусмотрены самые современные технические решения для обеспечения экологичности и автоматизации производства.

-Это дает Среднему Уралу серьезный задел для дальнейшего роста экономики и повышения благосостояния людей, - сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

На новом заводе планируется создать больше 300 новых рабочих мест, а занимать он будет 50 тысяч квадратных метров. Производство будет дочерним предприятием корпорации “ВСМПО-АВИСМА”. Они планируют инвестировать в проект 21 миллиард рублей.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на ИННОПРОМе.