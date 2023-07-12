Мошенники выманили у жителя Ямала полтора миллиона рублей

Мужчина взял кредит и подарил деньги мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники обманули жителя города Муравленко на Ямале на полтора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Аферистам в случае из поимки грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Как выяснилось, мужчине позвонил незнакомец и представился работником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что на горожанина хотят оформить кредит, поэтому личные деньги нужно перевести на «безопасный счет».

Житель Муравленко оформил кредит на 1 425 000 рублей и отправил деньги мошенникам. В полиции в очередной раз напомнили, что никогда нельзя следовать инструкциям незнакомых людей, которые могут вам позвонить.