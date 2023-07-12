Женщина страдала от болей в груди с детства. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские врачи спасли мать девятерых детей от инфаркта. Медики вовремя определили диагноз и выполнили рентгенохирургическое вмешательство. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

У 48-летней жительницы Арамиля с детства были проблемы с сердечно-сосудистой системой. И когда в очередной раз у нее заболело в груди, она не придала этому особого значения. Только когда симптомы повторились, женщина обратилась к врачам города. Оттуда свердловчанку отправили в Екатеринбург на операционный стол.

- У женщины случился инфаркт. Когда ее привезли к нам, выполняя коронарографию (исследование сосудов сердца), я увидел, что передняя нисходящая артерия, которая кровоснабжает большую часть миокарда, полностью закрыта. И если бы ей не было своевременно выполнено стентирование данной артерии, это могло привести к серьезному повреждению или гибели сердечной мышцы, – пояснил заведующий рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Лев Кардапольцев.

Уже на следующий день после операции женщина стала чувствовать себя хорошо. Еще неделю за ней наблюдали врачи, а потом и вовсе направили в специализированный центр реабилитации.

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