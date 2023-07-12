Уральские студенты-отличники получат компенсацию по образовательному кредиту

Фото: ПАО Сбербанк

Уральские студенты, обучающиеся на платной основе, с 1 сентября 2023 года смогут получить компенсацию от фонда «Кампус» за оплату образовательного кредита, взятого в Сбере. Соглашение об этом на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и директор Уральского фонда поддержки студенчества «Кампус» Ольга Котлярова.

Ставка для студента по образовательному кредиту с господдержкой в Сбере сейчас составляет 3%, остальное субсидирует государство. По условиям соглашения с 1 сентября этого года студенты-отличники смогут получать компенсацию и этих 3% за счет фонда «Кампус» за весь период обучения.

Стороны также намерены развивать взаимодействие и по другим направлениям. Это формирование системы непрерывного практико-ориентированного обучения студентов в рамках образовательного кластера «вуз-работодатель», проведение совместных научно-исследовательских работ, конференций, семинаров, выставок, презентаций, организация практики и стажировки студентов в подразделениях Сбера.

- Только за прошлый год образовательные кредиты с господдержкой в Сбере получили тысячи уральских студентов, что позволит им обучаться той профессии, о которой они мечтали. Подписание соглашения с фондом «Кампус» позволит самым успешным в учёбе получать образование бесплатно, что безусловно сыграет важную роль в поддержке талантливой молодёжи в нашем регионе. Компенсировать можно будет как новые, так и ранее взятые образовательные кредиты, основной критерий – отличная учеба, - рассказывает Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус» является главным распорядительным органом по обеспечению реализации мероприятий по поддержке студентов. Его учредителем является правительство Свердловской области. Фонд будет наполняться средствами регионального бюджета и попечителей. В настоящий момент продолжаются работы по созданию цифровой платформы для программы «Кампус». Сразу же после этого ожидается запуск программы лояльности. У студентов появится возможность получить скидки при покупке продуктов, одежды, обуви, спортивных товаров, книг, канцтоваров. Также скидки предусмотрены в аптеках, в учреждениях культуры и спорта. В рамках программы лояльности студенты смогут рассчитывать на стипендиальные программы и льготные кредиты на образование от Сбербанка. Ожидается, что проект охватит более 110 тысяч студентов уральских вузов и столько же студентов колледжей и техникумов.