Перевозки контейнеров на СвЖД с начала года выросли на 2,2%

Фото: пресс-служба СвЖД

В январе-июне 2023 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 220,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Внутри страны отправлено 126 тыс. ДФЭ (+11,5%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 154,5 тыс. ДФЭ (перевезено 2,8 млн тонн грузов), в том числе:

- нефть и нефтепродукты – 15,7 тыс. ДФЭ (+7,2% к январю – июню 2022 года);

- бумага – 15,7 тыс. (-0,8%);

- черные металлы – 9,8 тыс. (+23,1%);

- химические и минеральные удобрения – 5,9 тыс. (рост в 26 раз);

- зерно – 4,8 тыс. (рост в 7,6 раза);

- огнеупоры – 3,9 тыс. (+3,3%);

- строительные грузы – 3,4 тыс. (+25,2%);

- продовольственные товары – 3,1 тыс. (+22,6%);

- метизы – 2,7 тыс. (-28,9%);

- автомобили и комплектующие – 2 тыс. (рост в 17 раз);

- промышленные товары народного потребления – 968 (+5,7%);

- машины, станки, двигатели – 831 (-3,7%);

- руда цветная и серное сырье – 733 (рост в 1,7 раза);

- промышленное сырье и формовочные материалы – 243 (+10%).

В целом по сети ОАО «РЖД» за шесть месяцев текущего года перевезено 3 млн 572,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В том числе во внутрироссийском сообщении отправлено 1,4 ДФЭ (+12,5%).

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.